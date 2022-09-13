الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية هندوراس بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية هندوراس زيومارا كاسترو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية هندوراس بذكرى يوم الاستقلالالثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:05 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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