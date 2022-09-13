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الرئيس السيسى يصل قطر للقاء الأمير تميم بن حمد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:18 م
الرئيس السيسى يصل قطر للقاء الأمير تميم بن حمد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وصل  الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة؛ في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة. 
 
وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

السيسي

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السيسي يزور قطر

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