وقال نائب المتحدث باسم الوزارة العقيد مون هونغ-سيك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إن تحرك السياسة النووية لكوريا الشمالية سيزيد من تعزيز قدرات التحالف لردع التهديدات الأمنية والرد عليها، وسيؤدي إلى عزلتها دوليا وتفاقم معاناة الكوريين الشماليين العاديين.

وسلط الضوء على العزم "القوي" لكوريا الجنوبية على الدفع من أجل نزع السلاح النووي "الكامل" لكوريا الشمالية وتركيزها على تعزيز مصداقية الردع الموسع للولايات المتحدة لجعل بيونج يانج غير قادرة على استخدام أسلحتها النووية.

وجاء إعلان كوريا الشمالية بشأن تدوين السياسة النووية في الوقت الذي يستعد فيه الحليفان لعقد جلسة لمجموعة استراتيجية الردع الموسع والتشاور (EDSCG) في واشنطن الجمعة الماضية للمرة الأولى منذ عام 2018.