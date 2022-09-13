اليوم السابع
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الداخلية تضبط 173 قطعة سلاح و278 قضية مخدرات

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:58 ص
الداخلية تضبط 173 قطعة سلاح و278 قضية مخدرات قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (173) قطعة سلاح نارى، (278) قضية مخدرات وتنفيذ (87857) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهودها عن ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 29 متهما لعدد 12 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7259) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

الداخلية

سلاح

مخدرات

حوادث



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