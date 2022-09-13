الداخلية تضبط 1653 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1653) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (5) قضايا حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (39,358 طن "دقيق أبيض –سكر حر – مكرونة – مسلى – ملح طعام – أرز أبيض" – 7414 لتر زيت طعام – 18700 عبوة سجائر)، و(414) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات (7 طن "أسمنت" – 87,110 طن "دقيق أبيض - مكرونة - سكر - زيت - أرز – أعلاف - أسمدة" – 2520 عبوة "شاى أخضر – زيت زيتون" – 21000 قطعة بيض – 7136 عبوة سجائر).

كما تمكنت القوات من ضبط 709 قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم "تصرف ، تجميع" – 113قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 99 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 59 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 58 قضية توقف عن الإنتاج –368 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (2,100 طن دقيق بلدى مدعم – 100 رغيف – 427 بطاقة ذكية )، وضبط (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (12,350 طن "سكر - أسمدة مدعمة" – 106684 لتر مواد بترولية – 154 أسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات بلغت (138٫918 طن – 106684 لتر مواد بترولية – 7414 زيت طعام – 25836 عبوة سجائر - 2520 عبوة "شاى أخضر – زيت زيتون" – 21000 قطعة بيض– 427 بطاقة ذكية – 100 رغيف بلدى – 154 أسطوانة بوتاجاز).. كان أبرزها ضبط (12,2 طن "سكر – دقيق أبيض ") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالأقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (14,4 طن سلع غذائية"أرز - بقوليات" بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول و(2520 عبوة "شاى أخضر –زيت زيتون" ) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية)بمحافظة الجيزة، وضبط (10 طن "سكر تموينى مُدعم") معاد تعبئتها بداخل عبوات خاصة بالسكر الحر بقصد إعادة بيعها بإعتبارها سكر حر مستولياً على الدعم المقرر، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة المنيا، لتجميعه (427 بطاقة تموينية ذكية) مخصصة للمواطنين بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرية أمن (الجيزة)، عن ضبط (225) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (356٫668 طن – 26268 عبوة – 66265 قطعة – 106484 لتر مواد بترولية – 9414 لتر غذائى).

وتمكنت الجهود من ضبط (40٫15 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المديرين المسئولين عن "8" ثلاجات بمحافظة الجيزة، وضبط (106484 لتر سولار بنزين 80 ، 92) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، بحوزة (المديرين المسئولين عن "3" محطات لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (109 قطعة "10 قطع صوتية – 40 قطعة ضوئية –59 ملصق"، وضبط ( 3 طن "أسماك مُجمدة مستوردة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (15,25 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة (المدير المسئول مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات) بمحافظة بنى سويف.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (56) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (33225 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع- منها (1) قضية حجب وإحتكار (18700) عبوة سجائر .