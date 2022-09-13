الداخلية تضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى أسيوط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والقائمين على تصنيع الأسلحة النارية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) ..بممارسة نشاطا إجرامياً فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها متخذان من مسكنهما مركزاً لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بورشة تصنع الأسلحة النارية المشار إليها ، وعُثر بداخلها على ( 2 بندقية آلية – مسدس - 2 بندقية خرطوش - 4 طبنجات "مُعدلة" - 11 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية - مبلغ مالى – سيارة) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما والسيارة للتنقل بها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.