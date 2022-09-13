الحبس 4 أيام لعاطل ضبط بحوزته أسلحة وذخائر و60 طربة حشيش بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قررت جهة التحقيق بسوهاج حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق عقب إلقاء القبض عليه بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش وأسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة بحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح عبارة عن 5 فرد محلى الصنع وذلك قبل ترويجها بدائرة القسم جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

كانت معلومات قد وردت للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات " فرع سوهاج" مفادها قيام عاطل بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة بجلب كمية من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها على العملاء متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالإشتراك مع ضباط قسم شرطة سوهاج الجديدة وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.

وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج قيام المدعو "خنور م ا ع" 42 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق إتهامه فـي قضية سلاح بدون ترخيص " بالإتجار بالمواد المخدرة أنه يقوم بعرض المواد المخدرة على ببعض العملاء من أجل ترويجها وتوزيعها عليهم بقصد الإتجار وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من وراء تلك التجارة الغير مشروعة والمجرمة قانونًا.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب ؤئيس فرع المكافحة بسوهاج بالإشتراك مع ضباط قسم شرطة سوهاج الجديدة وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية أسفرت عن ضبط المتحرى بمدخل مدينة سوهاج الجديدة دائرة القسم وبحوزته " 60" طربة من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 6 كيلو جرام "5" فرد رصاص محلي الصنع و"فرد روسي محلي الصنع" 10 "طلقات من ذات العيار هاتف محمول مبلغ 500 جنيهاً وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع والإتجار فيها والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.