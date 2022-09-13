اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحبس عامين لمتهم بالشروع فى قتل زوجته بالمقطم

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:03 م
الحبس عامين لمتهم بالشروع فى قتل زوجته بالمقطم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالشروع في قتل زوجته داخل مسكنهما بالمقطم، بالحبس عامين.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 5566 لسنة 2022 جنايات قسم المقطم، أنه شرع في قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها على أثر خلافات زوجية بينهما، فنسج في سبيل بلوغ مقصده مخططا إجراميا، متخذا من مسكن الزوجية مسرحا للجريمة.
 
كما وجهت النيابة للمتهم أنه استخدم من سكين المطبخ سلاحا لإنفاذ مخططه، وأعد لذلك بسن نصله وتحين غفلتها حتى ظفر بها حال استلقاءها في مضجعها فابتغاها بتسديد طعنة غدر إليها باستخدام سلاح أبيض مستهدفًا ظهرها فتلاها بطعنات متتالية في مواضع مختلفة من جسدها فأحدث إصاباتها القاتلة الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدا إنهاء حياتها، كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (سكين مطبخ) آنفة البيان، بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 

الشروع في قتل

قتل

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة