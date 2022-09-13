اليوم السابع
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الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية ويعتقل 85 شخصا بطرابلس شمال البلاد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:13 م
الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية ويعتقل 85 شخصا بطرابلس شمال البلاد الجيش اللبنانى ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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أعلن الجيش اللبنانى إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية من الأراضى اللبنانية عبر البحر، مشيرا إلى أنه جرى القبض على 85 شخصًا بمدينة طرابلس شمالى لبنان.

وأكد الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن قوة من الجيش توجّهت إلى منطقة المعرض بمدينة طرابلس أمس، وألقت القبض على 84 مواطنا سوريا، ومواطن لبناني واحد، وذلك بعدما توافرت معلومات حول قيام أشخاص في طرابلس بالتحضير لمغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية انطلاقا من ميناء طرابلس.

وأوضح أن المتهمين تم تسليمهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكان الجيش اللبناني قد أحبط عددا من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر سواء في أثناء التخطيط لها، أو خلال تنفيذها في عرض البحر، وألقى القبض على المتورطين فيها.

 


الجيش اللبنانى

لبنان

الهجره غير الشرعيه

طرابلس

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