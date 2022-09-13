الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا محددة.

وجاء القرار، إنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادرق بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 396 لسنه 1956 بتنظيم السجون، تقرر العقو عن كل من توم ارديمى بيتشى "تشادى الجنسيه" في القضيه 1004 لسنه 2020 حصر امن دولة عليا، وخليفة محمد خليفة الحسينى فى القضيه 16053 لسنه 2021 ج مركز المحله، وإبراهيم رجب الداودى زغلول في القضيه 4134 لسنه 2020ج فارسكو .