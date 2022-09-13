التوسع فى فتح معارض "أهلا مدارس" لتوفير المستلزمات المدرسية بالبحيرة

البحيرة - فريق محافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد لإستقبال العام الدراسى الجديد فى الأول من أكتوبر القادم ومتابعة إنتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بجميع المدارس والتأكد من جاهزية المبانى الجديدة للعام الدراسى الجديد.

مشددة على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة ومتابعة أعمال النظافة داخل وخارج محيط المدارس وإزالة أى إشغالات بجوارها ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة.

وكذا التنسيق بين المرور ومشروع المواقف والنقل الداخلي لتوفير السيارات والمركبات ومتابعة سير الحركة المرورية مع بداية العام الدراسى للتيسير على المدرسين والعاملين والطلاب.

وأشارت نائب محافظ البحيرة الى إستمرار التوسع فى فتح معارض أهلا مدارس بالمدن والمراكز وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بالأسعار المخفضه وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته نائب محافظ البحيرة مع القيادات التنفيذية صباح اليوم.

وفى سياق آخر أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات ورفع درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والامطار وتكثيف الجولات لإدارة الازمات بالمحافظة للوقوف على درجة استعداد وجاهزية تلك الجهات للتعامل مع الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء.

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كما تم خلال الاجتماع التأكيد على الإلتزام بخطة ترشيد إستهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، وتطبيق غلق كلى لإنارة وجهات المباني الحكومية وتخفيض الإنارة العامة، وعمل حملات للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك الكهرباء وما يحققه من عائد إقتصادى.