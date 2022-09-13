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التموين: الاكتفاء الذاتي من السكر وصل لـ90%.. وسعر الطن انخفض 600 جنيه

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:23 م
التموين: الاكتفاء الذاتي من السكر وصل لـ90%.. وسعر الطن انخفض 600 جنيه السكر
ابراهيم حسان

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كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل انخفاض سعر طن السكر 600 جنيه، موضحا أن هذا لأن هناك حرصا من القيادة السياسية على زيادة المخزون، وتوافر المعارض والذي تبعه انخفاض في الأسعار.
 
أضاف عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاكتفاء الذاتي من السكر وصل إلى 90 %، لافتا إلى أن أسعار السكر لن تعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنه يتبقى 3 أشهر فقط على استقبال المحصول الجديد.
 
وأكمل المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن بعض السلع ستشهد انخفاض في الأسعار خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن أسعار الأرز شهدت انخفاضا خلال الفترة الحالية.
 
وأكد أنه لا مساس بالدعم أو رغيف العيش ونقاط الخبر، موضحا أن أسعار الخبز لن يتم المساس بها، مهما ارتفعت الأسعار، مشددا على أن الدولة نجحت في إدارة ملف الأمن الغذائي خلال السنوات الماضية.
 

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