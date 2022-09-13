التحقيقات: لص المشغولات الذهبية بالجمالية نفذ 5 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهم بسرقة مشغولات ذهبية ومحاولة بيعها، في منطقة الجمالية، أقر بارتكابه 5 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطل، أثناء بيعه مشغولات ذهبية مسروقة بمنطقة الجمالية، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته، "مشغولات ذهبية" حال قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، حال قيامه بأعمال داخل المجمع السكني محل سكنها مستغلاً عدم تواجدها بالمنزل، و باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.