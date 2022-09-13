التحفظ على طن أرز بدون سعر وفواتير فى مخزن بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه رجال المديرية نجحوا فى ضبط طن أرز بدون سعر وفواتير فى مخزن بوسط المدينة، وذلك استمراراً لحملات تموين الأقصر تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 والمنظم لحركة تداول الأرز وتسعيره.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه خرجت حملة بقيادته وبمشاركة كل من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وجبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وعبد العظيم النوبى مفتش تموين، ومحمد عبد الرحيم مفتش، والتى نجحت فى التحفظ على طن أرز مصري غير مدون عليه السعر المقرر وبدون فواتير بأحد مخازن السلع الغذائية بناحية أبو الجود ببندر الأقصر، وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

كما أكد الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بقرار رئيس الوزراء وتعليمات معالي الدكتور وزير التموين، وتنفيذ ما جاء بالقرار بكل حسم ودقة والعمل على استقرار الأسواق، واستمرار عرض السلع الضرورية بأسعار مناسبة على مستوى المحافظة.

وفى نفس السياق قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى التحفظ على كميات أرز بدون فواتير، كما تم تحرير محاضر مخالفات لمخابز، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات التموينية بالمخابز والمحلات والأسواق لخدمة المواطنين.

وفى هذا الصدد قامت إدارة تموين البياضية بحملة على الأسواق والمخابز البلدية، تم خلالها التحفظ على كميات من الأرز بدون فواتير فى إحدى المحلات التجارية وتحرر المحضر اللازم، وتم المرور على منافذ مشروع جمعيتي بالحبيل لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية المدعمة مشروع جمعيتي.