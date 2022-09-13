التأمين الصحى الشامل: 99% مؤشر إنجاز شكاوى المنتفعين بالمنظومة

وتابع: تحرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة اليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، انطلاقاً من إيمانها بأن التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة، وإزالة أسبابها فرصة للتحسين، والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وشكر جميع القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وممثلي الهيئة المشاركين بالمنظومة وفرق العمل المكلفة بالتعامل مع الشكاوى وحلها على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لحل شكاوى المواطنين ومتلقى الخدمات بجدية وكفاءة، بما يعكس صورة إيجابية للهيئة، ويسهم في زيادة ثقة المستفيدين في خدمات الهيئة وتصحيح أي أوجه قصور طارئة.



وقال: تحرص الهيئة الدائم على المتابعة الدورية والعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة وتوجيه خدمة العملاء علي الاستجابة السريعة والتفاعل مع شكاوى المواطنين للارتقاء بالخدمات، وتقدم المنظومة تطويراً مستمراً في آليات استقبال الشكاوى ورصدها والتعامل معها بما يعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية الدائمة لجميع الهيئات والوزارات بالتواصل المستمر مع المواطنين وحل شكواهم.