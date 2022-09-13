اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التأمين الصحى الشامل: 99% مؤشر إنجاز شكاوى المنتفعين بالمنظومة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:36 م
التأمين الصحى الشامل: 99% مؤشر إنجاز شكاوى المنتفعين بالمنظومة حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل
وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل أن مؤشر إنجاز الشكاوى بالهيئة طبقا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغ 99% مؤخرا .

وقال حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل: ندعم استراتيجية الدولة لتيسير سبل التواصل مع المواطن وتذليل كافة المشاكل والعوائق في شتى القطاعات وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017

وتابع: تحرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة اليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، انطلاقاً من إيمانها بأن التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة، وإزالة أسبابها فرصة للتحسين، والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
 
وشكر جميع القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وممثلي الهيئة  المشاركين بالمنظومة وفرق العمل المكلفة بالتعامل مع الشكاوى وحلها على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لحل شكاوى المواطنين ومتلقى الخدمات بجدية وكفاءة، بما يعكس صورة إيجابية للهيئة، ويسهم في زيادة ثقة المستفيدين في خدمات الهيئة وتصحيح أي أوجه قصور طارئة.

وقال: تحرص الهيئة الدائم على المتابعة الدورية والعمل على إزالة أسباب الشكاوى الواردة وتوجيه خدمة العملاء علي الاستجابة السريعة والتفاعل مع شكاوى المواطنين للارتقاء بالخدمات، وتقدم المنظومة تطويراً مستمراً في آليات استقبال الشكاوى ورصدها والتعامل معها بما يعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية الدائمة لجميع الهيئات والوزارات بالتواصل المستمر مع المواطنين وحل شكواهم. 

 


التأمين الصحى الشامل

محافظات التأمين الصحى

المنتفعين



الموضوعات المتعلقة

التأمين الصحى الشامل.. تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى نهاية العام.. حسام صادق: نستهدف إتاحة حجز الخدمات عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة.. ويؤكد: يحق للمنتفعين اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:36 م

التأمين الصحى الشامل الجديد يكشف خريطة تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية.. حسام صادق: الانتهاء من المرحلة الأولى يونيو 2023.. ويؤكد: وفرنا 6 آلاف "صنف دواء" بالمستشفيات.. وقريبا إصدار قانون التطبيب عن بعد

الجمعة، 10 يونيو 2022 03:42 م

مدير التأمين الصحي الشامل: تسجيل 2.4 مليون مواطن بالمنظومة فى 6 محافظات.. و62% من الإنفاق الذاتي يتم على الصحة.. ورئيس الهيئة: تسجيل 45 منشأة تصلح للنظام الجديد.. وحسام صادق: ميكنة جميع الخدمات للمنتفعين

الخميس، 20 فبراير 2020 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة