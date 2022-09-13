اليوم السابع
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البريد تحذر من التعامل مع شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:25 م
البريد تحذر من التعامل مع شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة البريد المصرى
كتبت هبة السيد

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تحذر الهيئة القومية للبريد، جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها، بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع، حفاظاً على شحناتهم من المصادرة.
 
 
وقالت إلهيئة فى بيان لها، إنه قد ظهر في الآونة الأخيرة في السوق المصري بعض الشركات التي تعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والخدمات البريدية واللوجستية، تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات، حيث وردت العديد من شكاوى المواطنين جراء التعامل مع هذه الشركات والتي ظن العديد من الجهات والمواطنين أنها شركات مرخصة وتعمل في إطار قانوني.
 
 
لذا تهيب الهيئة القومية للبريد ط، بالشركات والمؤسسات و الأفراد بضرورة عدم التعامل مع الشركات الغير مرخص لها وتجنب مخاطر التعامل معها، والتأكد من حصول أي شركة من الشركات العاملة في أنشطة توزيع شحنات التجارة الإلكترونية أو الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة قبل التعامل معها، علماً بأنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والعمل في السوق المصري بدون ترخيص .
 
 
وتؤكد الهيئة القومية للبريد على قيامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.

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