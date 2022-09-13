البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية غدا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثانى سيلقى عظته الأسبوعية غدا الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن تتم إذاعة العظة من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قداسة البابا بدأ منذ 3 شهور سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحتعنوان "دروس فى الحكمة".

يذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.