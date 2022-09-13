اليوم السابع
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الانتهاء من مطالع ومنازل محور كمال عامر المؤدى لشارع جامعة الدول

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:54 ص
الانتهاء من مطالع ومنازل محور كمال عامر المؤدى لشارع جامعة الدول محور الفريق كمال عامر
كتبت – مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر، الذي يمتد من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب" وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق"، حيث تراوحت نسبة الإنجاز بأعمال المحور ما بين بين 60 إلى 100% بعدد من قطاعات العمرانية والعجوزة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تحسين شبكة الطرق بمحافظة الجيزة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، تم إنجاز مطالع ومنازل المحور من منطقه ناهيا وأرض اللواء والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية بنسبه 100%، كما تم إنجاز مطلع محور الفريق كمال عامر الرابط مع الطريق الدائري بقطاع ترعة الزمر بالعمرانية بنسبه 100%، وجاري تركيب الكمرات الحديدية للمحور المارة أعلى كوبري فيصل والسكة الحديد بشارع السودان.

ويعد محور الفريق كمال عامر، أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل، حيث يمتد من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب" وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق"، بطول 12 كم، وعرض 33 إلى 65.5 متراً، ما بين 3 إلى 4 حارات مرورية، ويربط عدة محاور رئيسية ببعضها وهي 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم وعدد من الشوارع، ويربط العديد من الكتل السكنية وهي المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج.

ويهدف المشروع للقضاء على الاختناق المروري وتقليل زمن الرحلات، والقضاء على التكدس المروري بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، وتقليل زمن الرحلات بين شمالي وجنوبي الجيزة من خلال الطريق الدائري، وخفض المسافة بين محافظتي القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة، فضلا عما سيضفيه من قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل في استغلال المساحة الواقعة أسفله في إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين.

مواقف حضارية أسفل محور الفريق كمال عامر
مواقف حضارية أسفل محور الفريق كمال عامر

 

محور الفريق كمال عامر
محور الفريق كمال عامر

 

محافظ الجيزة يتفقد محور كمال عامر
محافظ الجيزة يتفقد محور كمال عامر

 

محافظ الجيزة يتفقد محور الفريق كمال عامر
محافظ الجيزة يتفقد محور الفريق كمال عامر

 

تفقد محور الفريق كمال عامر
تفقد محور الفريق كمال عامر

 

 

محور كمال عامر

محاور

محاور الجيزة

انشاء محاور جديدة

تطوير شبكة الطرق

تطوير الطرق

الجيزة



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