الإعدام شنقاً لمتهمين اثنين والمؤبد لـ5 متهمين بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربينى وعضوية المستشارين أحمد عز، وأحمد صالح، وبحضور أحمد سلامة وكيل النيابة، وأمانة سر على حسن سكرتير تنفيذ جنايات النيابة، حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة متهمين إثنين بالإعدام شنقا، و5 متهمين بالسجن المؤبد، ومتهمين إثنين بالسجن لمدة 5 سنوات، فى أحداث قتل وشروع فى قتل وتخريب وعنف وقعت بقرية دلجا فى مركز ديرمواس.

تعود أحداث القضية رقم 9624 لسنة 2015 جنايات ديرمواس والمقيدة برقم 3077 لسنة 2015 كلى جنايات جنوب المنيا، لشهر أغسطس عام 2013، حيث دبر المتهمين تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض من إرتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف وأتحدت إرادتهم على إرتكابها، فوقعت الجرائم محل الإتهامات، وأشتركوا بطريق الإتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين على إرتكاب الجرائم بأن أبقوا فكرة إرتكابها فى نفوسهم رداً على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

ودفعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به وأرتكبوا الجرائم الآتية: استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب مالهم بأن تجمع المتهمون وآخرون وتوجهوا إلى مكان وجود المجنى عليهم بمساكنهم حال حمل بعضهم أسلحة نارية، بينما حمل البعض الآخر أدوات عصى شوم وألواح خشبية ومواسير حديدية وأسلحة بيضاء سيوف ومطاوى وسكاكين تستعمل فى الإعتداء على الأشخاص.

وبمجرد مشاهدتهم إعتدوا عليهم بما يحوزوه من أسلحة متنوعة، ما أدى إلى تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن العام، وأقترنت تلك الجريمة بجناية قتل عمد، بأنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا المجنى عليه "إ. ط. ص.".

وقد اقترنت بجناية القتل وتقدمها وتلتها جناية فى ذات المكان والزمان شرعوا فى قتل المجنى عليهما "سميرل.ت." وزوجته "وداد.ع. ت." عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل بإرادتهم فيه وهو قرار المجنى عليهما وتلقيهم العلاج، وكان ذلك لتنفيذ الغرض الإرهابى.

كما وضعوا النار عمداً في المبنيين المملوكين للمجنى عليهما "إ.ط.ص." وابن عمه "سمير ل.ص." والكائنين بقرية دلجا المعديين للسكن بأن ألقوا زجاجات حارقة معبأة بمواد معجلة بالاشتعال، سرقوا بالإكراه المنقولات المملوكة للمجنى عليهما بأن اقتحموا مسكنهما حاملين أسلحة نارية وبيضاء، فبثوا الرعب فى قلوب قاطنى المسكنين وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية، نتج عنها مقتل الأول وإصابة الثانى ابن عمه، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية بنادق آلية ومسدسات رصاص وخرطوش وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.