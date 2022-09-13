الأوقاف: توزيع 20 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام الجمعة المقبلة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء الدفعة التاسعة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، يوم الجمعة المقبلة، وحتى الأربعاء 21 سبتمبر الجارى، بتوزيع 20 طنًّا من اللحوم كدفعة تاسعة، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية: "القاهرة - الفيوم - البحيرة - المنيا - سوهاج - الإسماعيلية - شمال سيناء - الأقصر - أسوان- مرسى مطروح".

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم توزيعه 282 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، وسيكون التوزيع على النحو التالي:

أولاً: يوم الجمعة 16/9/2022م

1. القاهرة 2

ثانيًا: يوم السبت 17/9/2022م

1. الفيوم 2

ثالثًا: يوم الأحد 18/9/2022م

1. المنيا 2

رابعًا: يوم الاثنين 19/9/2022م

1. الإسماعيلية 2

2. البحيرة 2

خامسًا: يوم الثلاثاء 20/9/2022م

1. شمال سيناء 2

2. الأقصر 2

3. أسوان 2

سادسًا: يوم الأربعاء 21/9/2022م

1. سوهاج 2

2. مرسى مطروح 2