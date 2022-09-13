افتتاح معرض أهلا مدارس بالعريش بتخفيضات 30%

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة،محافظ شمال سيناء معرض أهلا مدارس بالعريش، وأعلن المحافظ أثناء افتتاحه لمعرض "أهلا مدارس" بالعريش عن تهنئتة لأهالى المحافظة بمناسبة افتتاح المعرض لتوفير جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من ( أدوات مكتبية، شنط، أحذية، وملابس )، وتباع بتخفيضات تصل إلى 30% وذلك للمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوى، وذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار عالميا.

وأشار المحافظ إلى تهنئة شعب مصر وقياداته وأهالى سيناء بهذه المناسبة، معربا عن شكره وتقديره لجميع التجار الذين فضلوا النظر إلى مصر بدلا من النظرة الشخصية، وأنه تم النزول بالأسعار طبقا لتوجيهات السيد الرئيس والدكتور رئيس الوزراء فى هذا الشأن علاوة على شكر رجال التموين والغرفة التجارية لجهودهم فى هذا الشأن.

وأضاف أنه سيقوم بجولة للمرور على المدارس بعد يوم 15 سبتمبر الجارى لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد وإجراء الصيانة وباقى الأعمالبصفة عامة استعدادا للعام الدراسة.

ومن حانبها أكدت أمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على استمرار المعرض حتى 10 أكتوبر المقبل، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية وعدد من الشركات والتجار مشيرة إلى أن يشارك فى المعرض 60 عارضا من التجار والشركات.حيث تم النزول بالأسعار، وذلك للمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوى.

ومن جانبهم أشار العديد من المواطنين إلى توافر احتياجات المدارس بأسعار مخفضة من خلال المعرض.