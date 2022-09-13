اعرف عدد السيارات الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها فى أغسطس الماضى

كتبت : أماني سمير

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر أغسطس 2022، حيث أكدت البيانات أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" بلغ 36008 مركبة.

وأكد التقرير، أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2475 مركبة موديل 2020 و6954 مركبه موديل 2021و18825 مركبه موديل 2022و7754 مركبه موديل 2023

وأضاف التقرير، أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها حوالى 14305 سيارة ملاكى من بينها 126 سيارة موديل 2020 و193 سيارة موديل 2021و8980 سيارة موديل 2022و5006 سيارة موديل 2023.