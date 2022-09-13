"اعدام النيتروجين".. طريقة جديدة لتنفيذ الحكم فى ألاباما الأمريكية

كتبت نهال أبو السعود

قال نائب المدعى العام في ألاباما الأمريكية إن الولاية مستعدة لاتباع طريقة إعدام جديدة لم تجرب من قبل تسمى "إعدام النيتروجين" فى وقت لاحق من الشهر الحالى، وفقا لشبكة إن بي سي.

قال جيمس هوتس ، نائب المدعي العام للولاية ، لقاضي المقاطعة الأمريكية آر أوستن هافكر جونيور إنه من "المحتمل جدًا" أن تكون الطريقة متاحة لإعدام آلان يوجين ميلر ، المقرر حاليًا في 22 سبتمبر بالحقنة المميتة، وأضاف إن القرار النهائي بشأن استخدام الطريقة الجديدة متروك لمفوض الإصلاحيات جون هام.

"اعدام النيتروجين" الذي من المفترض أن يتسبب في الوفاة عن طريق استبدال الأكسجين بالنيتروجين ، مصرح به من قبل ألاباما وولايتين اخريين للإعدام ولكن لم يتم استخدامه مطلقًا.

ادين ميلر في عام 1999 بجريمة قتل ثلاثية، وخلال جلسة استماع في المحكمة ادعى ميلر ان موظفي السجن اضاعوا أوراقه قبل عدة سنوات مشيرا الى ان الوثائق المفقودة كان بها طلب النيتروجين كطريقة إعدامه بدلا من الحقن المميتة.

قالت محامية ميللر، مارا كليبانير، إن الفريق القانوني يحتاج إلى مزيد من المعلومات حول عملية النيتروجين ولن يوافق على استخدامه بشكل أعمى، وقالت إن محامي ميلر لا يريدون أن يكون اختبارًا لطريقة إعدام لم تتم تجربتها.

أدين ميلر، وهو سائق شاحنة توصيل، بإطلاق نار في مكان العمل أسفر عن مقتل لي هولدبروكس وسكوت يانسي وتيري جارفيس في إحدى ضواحي برمنجهام.

أظهرت الشهادات أن ميلر كان متوهماً ويعتقد أن الرجال كانوا ينشرون شائعات عنه، بما في ذلك أنه مثلي الجنس، وقال طبيب نفسي دفاعي إن ميللر كان يعاني من مرض عقلي حاد لكن حالته لم تكن سيئة بما يكفي لاستخدامها كأساس للدفاع بموجب قانون الولاية.