استمرار حملات التشجير فى أسيوط ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون شجرة.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات الزراعة والتشجير بالمراكز والمدن والأحياء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة موجهاً بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وعلى جانبى الطرق العامة، وذلك لزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالى، والحضارى على الطرق الرئيسية والشوارع، وداخل المدن والمساهمة فى إحداث نقلة حضارية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والجهود المصرية في ملف المناخ وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop 27" التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى بقيادة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، أعمال تشجير وزراعة بعض الأشجار المثمرة على جانبى الطريق السريع والمحاور الرئيسية ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة على أن يتم استكمال باقى الطرق والمحاور تباعاً وذلك بمشاركة حافظ جلال وعلاء الدين نائبي رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئولي البيئة والأزمات وقسم المشتل بالمركز، حيث تمت زراعة 150 شجرة مثمرة بمداخل بعض القرى والطريق السريع بقريتي النواورة و العقال القبلي.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم البدء فى تنفيذ خطة للتشجير خاصة المثمرة منها بجانبي الطرق والشوارع بالقرى إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى وزيادة المسطحات الخضراء بها لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، لافتاً إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانيات لاستكمال تنفيذ أعمال الخطة الموضوعة مسبقاً، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، والتى تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التى بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.



مبادرة تشجير 100مليون شجرة بمركز البداري



مبادرة تشجير 100مليون شجرة بمركز البداري (4)



مبادرة تشجير 100مليون شجرة بمركز البداري (3)