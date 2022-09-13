اليوم السابع
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استمرار حبس مسجل خطر يروج لـ29 ألف قرص دوائى مجهول المصدر بالمعادى

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:46 م
استمرار حبس مسجل خطر يروج لـ29 ألف قرص دوائى مجهول المصدر بالمعادى أقراص دوائية- أرشيفية
كتب سليم على

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 جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بيحازة أقراص دوائية، مجهولة المصدر.
 
كانت نيابة المعادي الجزئية، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطه الإجرامي، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي، لفحصها.
 
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة؛ لتفقد الحالة الأمنية فوق بدائرة القسم.
 
تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة "أجرة" وبحوزته قرابة 29 ألف قرص دوائي مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بالجهات المعنية، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

اقراص مخدره

اخبار الحوادث

مسجل خطر

المعادى



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