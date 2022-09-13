استخرج 1010 شهادات استبيان تراخيص إقامة مبان داخل الحيز العمرانى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحى لأراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أى أعمال بناء عشوائى وكذلك التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية.

أشار محافظ الشرقية،إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى التعرف على إحتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التى تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضى قدمًا نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة فى ملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة والتصدى للتعدى على الأراضى الزراعية.

ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر أغسطس 2022 قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم 1010 شهادات استبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمرانى توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن إعطاء 102 موافقة فنية على أعمال الحفر ،وكذلك إشتراك الإدارة فى رفع الإحداثيات لعدد 2 مشروع منفعة عامة وهم (نفق كفر صقر-لجنة فصل حد منطقة تل بسطا).

أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل فى اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسى متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أى إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها فى قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذى (AS-BUILT ) وإستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج فى العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططى ومتخذى القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التى تعترض مناطق عمل المشروعات.