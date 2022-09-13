ارتفاع وفيات انقلاب سيارة ملاكى بترعة فى كفر الشيخ لـ 4 أطفال

كفر الشيخ - محمد سليمان

ارتفع منذ قليل عدد الوفيات في حادث إنقلاب سيارة ملاكي علي طريق سيدي سالم شابة، بمحافظة كفر الشيخ، إلى 4 وفيات، عقب وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، داخل عناية الأطفال بمستشفي سيدي سالم المركزي، لتلحق بأشقائها الإثنين الذين توفيا عقب وصولهما للمستشفي في الساعات الأولي من صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، منذ قليل، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفي سيدي سالم المركزي، يفيد بإرتفاع عدد الوفيات في حادث إنقلاب سيارة ملاكي في الساعات الأولي من صباح اليوم على طريق سيدي سالم، ليصبح إجمالي عدد الوفيات في هذا الحادث مصرع 4 أطفال وإصابة 5 أشخاص بإصابات خطرة، حيث تشير نتائج التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة من يد سائقها مما تسبب في انقلاب السيارة في الترعة.

بانتقال الأجهزة الأمنية بمركز سيدي سالم، والفحص تبين وفاة الطفلة الرابعة وتدعي “ سعاد محمد يوسف” عمرها عامين لتلحق بأشقائها يوسف ورغد، وتلحق بإبن خالتها أحمد تامر عبدالمطلب، 3 سنوات، حيث جري نقله منذ قليل من العناية المركزة الخاصة بالأطفال بمستشفي سيدي سالم المركزي، إلي مشرحة المستشفي.

وشيع أهالي قرية الورق بمركز سيدي سالم في الساعات الأولي من صباح اليوم الطفلين، فيما يترقب الأهالي وصول جثمان الطفلة الثالثة لتشيع جثمانها.