ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أكى" عن مصادر أمنية إيطالية القول إنه تم توجيه سفينة الدورية لاعتراض القارب عقب رصده جويا من قبل إحدى طائرات عملية (ثيميس) المشتركة، التي أعدتها وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) لمواجهة موجة الهجرة، مشيرة إلى أنه تم نقل المهاجرين على متن زوق الدورية وإيصالهم لاحقًا إلى ميناء كاتانيا الذي خُصص لهم من قبل السلطات المعنية.