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إغلاق مركز طبى بالمحلة بعد وفاة طالبة عقب إجراء عملية جراحية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:18 ص
إغلاق مركز طبى بالمحلة بعد وفاة طالبة عقب إجراء عملية جراحية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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نفذت مديرية الصحة بالغربية قرار محافظ الغربية بإغلاق مركز طبي بمدينة المحلة الكبري، وذلك عقب وفاة طالبة بكلية الطب جامعة طنطا بعد إجراء عملية جراحية وحدوث مضاعفات طبية ادت إلي وفاتها.
 
كانت أسرة الطالبة إسراء محمد عبد النبي، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المركز الطبي واتهامهم بالإهمال الطبي والتسبب في وفاتها.
 
وقرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تشكيل لجنة عاجلة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لفحص البلاغ وكشفت اللجنة عن وجود مخالفات طبية داخل المركز وتم اعداد تقرير وعرضه على محافظ الغربية الذي قرر إغلاق المركز.
 
 
 

محافظ الغربية

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غلق مركز طبى بالمحلة

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