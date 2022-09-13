إصلاح خط صرف صحى حى الشيخ زايد بالإسماعلية والانتهاء من رفع المياه بالشارع التجارى

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال سحب المياه بالشارع التجارى بحى الشيخ زايد، نتيجة حدوث كسر فى خط الصرف الصحى بالمنطقة، والبدء الفورى فى أعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى.

وفور ورود البلاغ تم الدفع الفورى لسيارات ومعدات الشركة وبالتنسيق مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والأزمات، حيث تم الانتهاء من رفع المياه بالشوارع لعدم تأثر الحركة المرورية بالمنطقة.

ووجه رئيس الشركة، بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بالمنطقة، وتم عمل بدالة لخط الصرف الصحى لاستيعاب تصرفات مياه الصرف الصحى بالمنطقة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح تجنبا لحدوث طفح للصرف الصحى بالمنطقة.

مشيرا إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال رقم المحمول أو الواتساب 01206666240 ، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.