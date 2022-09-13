إصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بعزبة ضجة بمركز إطسا ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدأت بمشادات كلامية، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدى، ما أسفر عن إصابة 4 بكدمات وسحجات وتم نقل المصابين لمستشفى إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.