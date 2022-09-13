اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:24 م
أكرم القصاص
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إصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:33 م
إصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بعزبة ضجة بمركز إطسا ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدأت بمشادات كلامية، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدى، ما أسفر عن إصابة 4 بكدمات وسحجات وتم نقل المصابين لمستشفى إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 

مستشفي إطسا المركزي

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



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