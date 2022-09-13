إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق محلة منوف التابعة لمركز ومدينة في محافظة الغربية، حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق قرية محلة منوف التابعة لمركز ومدينة طنطا، مما أسفر عن إصابة شخصين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.