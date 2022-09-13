إزالة 65 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج إزالة 65 حالة تعدٍ على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، بالمرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتى بدأت فى 10 سبتمبر الجارى وتستمر حتى 29 سبتمبر.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتى أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ بالمبانى على مساحة 2779 متر مربعا، بالإضافة إلى إزالة 25 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 13 قيراطا و14 سهما.

وشدد الفقى على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.