إزالة 23 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجارى بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكل أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبه وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ورصد كل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدى بالبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية على مدار الأربعة أيام الماضية منذ بدء المرحلة الثانية للموجة 20، حيث بلغ إجمالى قرارات الإزالة المنفذة 23 قراراً، مؤكداً استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها.



وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كل حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحاً عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدى عليها.