إزالة 22 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتى تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجارى بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

وشدد محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا على عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 22 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 3 حالات تعد على أراضي زراعية بالإضافة لعدد 19 حالة تعد على أملاك الري، جاء ذلك خلال حملة مكبرة بحضور جهات الولاية وقوات من الشرطة بقرية طوخ الخيل.



إزالة حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا



جانب من حالات الإزالة



إزالة حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي