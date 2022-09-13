إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، بمتابعة بعض مراكز الشباب التابعة لإدارتي بنها وكفر شكر ومقر إدارة شباب كفر شكر.

وتابعت اللجنة مركز شباب جمجرة الجديدة وكفر الأربعين وكفر عزب غنيم وميت الدريج والمنشأة الصغرى، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا.

كما شملت المتابعة مركز شباب كفر الشهاوي خاطر والمنشأة الكبري وتبين أنهما مفتوحين بدون عاملين، وكذلك مركزي شباب الصفين وأسنيت تبين غياب بعض العاملين به في أوقات العمل الرسمية، بينما تبين حسن وجديه سير العمل والتزام العاملين بمقر إدارة شباب كفر شكر.

كما تم متابعة مبادرة "تحدي الشباب" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أوصت اللجنة المراكز بالعمل على اتخاذ اللازم نحو تنفيذ جميع المبادرات التي تهدف إلى توعية الشباب والنشئ.

ومن ناحيته أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وذلك في ظل توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.