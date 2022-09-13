إجراء أول جراحة لإصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى بجامعة بنى سويف .. صور

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، نجاح فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات بنى سويف الجامعية فى إجراء جراحة دقيقة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقرى لفتاة فى العشرينات من العمر، إثر حادث قديم مع التئام العمود الفقري بشكل معوج أدي إلى صعوبة وعدم القدرة على الحركة.

وأوضح الدكتور منصور، أن العملية الجراحية أجريت بدقة عالية وخرجت المريضة بصحة جيدة لاستكمال العلاج بقسم جراحة المخ والأعصاب واستعاده القوة العضلية.

ووجه الدكتور منصور الشكر إلى الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، من خلال السعى الدائم لتقديم خدمة طبية متميزة ولرفع المعاناة عن المرضى.

وأكد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف أن المستشفى تسعى جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، بالغة الصعوبة والدقة والذى يعد تطور ومجهود كبير للمنظومة الصحية بالمحافظة، موجهاً شكره للدكتور منصور حسن على دعمه للقسم وتزويده بكافة الإمكانيات لإجراء تلك العمليات.

شارك فى إجراء العملية فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى مستشفيات بنى سويف الجامعية وأستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ماجد الجبالى مدرس جراحة الأعصاب، والدكتور عبد الرحمن صابر مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، وشارك فى الجراحة الدكتور مهاب عبد الحميد مستشفى الحسين الجامعي، وفريق التخدير بقيادة الدكتور مصطفى المصرى مدرس مساعد التخدير، وطبيب مقيم أحمد منصور مخ وأعصاب، مع فريق تمريض عمليات جراحة المخ والأعصاب.



الفريق الطبى الفريق الطبى



إجراء أول جراحة لإصلاح أعوجاج بالعمود الفقرى (3)



إجراء أول جراحة لإصلاح أعوجاج بالعمود الفقرى (4)

الأشعة