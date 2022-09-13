تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، تضمنت دعوته للمشاركة فى اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التى ستنعقد بالجزائر في شهر نوفمبر القادم.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب قام بتسليم الرسالة، خلال استقبال الأمير له اليوم، كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.
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