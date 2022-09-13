وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب قام بتسليم الرسالة، خلال استقبال الأمير له اليوم، كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.