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ألمانيا تسجن شخصا مدى الحياة لقتله عاملا بمحطة وقود بسبب خلاف على "ماسك" كورونا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:22 م
ألمانيا تسجن شخصا مدى الحياة لقتله عاملا بمحطة وقود بسبب خلاف على "ماسك" كورونا ماسك كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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قضت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة بحق شخص عقب إدانته بقتل عامل فى محطة للوقود عقب وقوع خلاف على ارتداء قناع الوجه للحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن حادث إطلاق نار وقع في شهر سبتمبر من العام الماضى ببلدة "إيدار-أوبرشتاين" الواقعة غربى البلاد، موضحة أن المتهم قال للشرطة إنه تصرف بدافع الغضب بعدما رفض العامل البالغ من العمر 20 عاما أن يقدم له خدمة لعدم ارتداء قناع للوجه.
 
وأشارت القناة إلى أن المتهم غادر محطة الوقود عقب وقوع الخلاف إلا أنه عاد مرة أخرى لإطلاق النار على العامل في رأسه ثم فر هاربا، إلا أنه سلم نفسه فى وقت لاحق للشرطة، لافتة إلى أن المتهم أدين أيضا بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني لأنه لم يكن لديه ترخيص للسلاح المستخدم فى القتل.

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