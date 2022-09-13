أطعمة مفيدة لصحة ونضارة البشرة .. أبرزها الخيار والبطاطا الحلوة

كتبت فاطمة ياسر

للحفاظ علي صحة البشرة عليك الاهتمام بنوعية الطعام المتناول يوما، الحصول علي بشرة نضرة وصحية التغذية الصحية تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها.

كما أن التغذية الجيدة تساهم بشكل كبير في علاج الشيخوخة وتقليل فرص التعرض لظهور علامات التقدم في العمر، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “webmed”، سنتعرف علي أبرز وأهم الأطعمة المفيدة لصحة البشرة، ومنها:

- الخيار، يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، والماء، ولذا تناولك لها بشكل دائم يعد من الحيل التي تعمل علي ترطيب البشرة، وحمايتها من الجفاف.

- البطاطا الحلوة، تعد من الأطعمة الجيدة للحفاظ علي صحة البشرة، فتناولك لها بشكل دائم يمد البشرة بفيتامين أ، المهم للجسم وللبشرة، ويقلل ظهور التجاعيد.

- الفلفل الألوان، يحتوي على مادة البيتا كاروتين وهي غنية بفيتامين سي الذي يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، هذه المادة المهمة والتي تحفز نضارة البشرة وتمنحها النعومة، كما أنها تقلل من فرص التعرض للتجاعيد وجفاف الجلد.

- البروكلي، يعد من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساهم في الحفاظ علي صحة البشرة ويحد من التعرض للإصابة بأي مشاكل في الصحة الخاصة بالبشرة، وتعمل علي تقليل الشيخوخة أي ظهور علامات التقدم في العمر.