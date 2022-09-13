أسوأ 6 حلويات لمرض السكرى.. ابعد عن الآيس كريم والمعجنات

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر الكربوهيدرات من المغذيات الكبيرة المهمة جدًا التى يراقبها معظم مرضى السكرى عن كثب عند تناول الطعام، ويحتاج الشخص المصاب بمرض السكرى إلى أن يكون أكثر وعياً بنوع الكربوهيدرات الذى يختار استهلاكه، حيث يتم هضم كل مصدر من مصادر الكربوهيدرات من قبل الجسم بشكل مختلف وله تأثير مختلف على مدى سرعة وصوله إلى مجرى الدم والتسبب فى نسبة السكر فى الدم، وفى هذا التقرير نستعرض 6 من أسوأ الحلويات التى يجب على مرضى السكرى الانتباه لها، وفقا لما نشره موقع eatthis.

حلويات

الحلوى عادة ما تكون مجرد سكر، وعادة لا تحتوى على الكثير من الدهون أو الألياف أو البروتين، لذلك بمجرد أن يستهلكها الشخص، سوف يمتص الجسم السكر الموجود فى تلك الحلوى بسرعة وسوف يرتفع السكر فى دم الشخص.

آيس كريم

الآيس كريم غنى بالسكر والدهون ومنخفض فى البروتين والألياف، وسيؤخر محتوى الدهون ارتفاع السكريات قليلاً ومع ذلك قد يكون الأمر صعبًا بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الأنسولين إذا تم تناوله بمفرده.

الكعك

الكعك ليس فقط محمل بالكربوهيدرات البسيطة (الدقيق الأبيض والسكر)، لكنه يحتوى أيضًا على الكثير من الزبدة، والتى تحتوى على نسبة عالية جدًا من الدهون المشبعة، بالنسبة لأى شخص مصاب بداء السكرى، فإن هذا ليس الخيار الأكثر صحة.

العصائر

عادة ما تحتوى العصائر على نسبة عالية من الكربوهيدرات، ما يؤدى إلى رفع نسبة السكر فى الدم على الفور، من الأفضل تناولها فقط إذا كنت تعانى من الكثير من السكريات المنخفضة (نقص السكر فى الدم)"

الكيك

لا يتم تحميل الكيك بالسكر فحسب، بل يحتوي أيضًا على حشوات مثل الكريمات والكاسترد، بالإضافة إلى كريمة ومثلجات فوقها، وكلها محملة بالسكر والدهون المشبعة غير الصحية، كلا المكونين ليسا مثاليين لتناولهما بانتظام مع شخص مصاب بداء السكرى.

المعجنات

الدونات (المعجنات) من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون والتي قد تكون منخفضة في البروتين والألياف، وبينما تؤخر الدهون ارتفاع نسبة السكر فى الدم فإن هذه المعجنات ليست اختيارًا جيدًا لمرضى السكرى.