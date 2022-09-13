أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 فى السوق المصرى

كتب إسلام سعيد

فتح سوق الذهب اليوم الثلاثاء على استقرار ملحوظ عند نفس مستويات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1115 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1735 دولار .



أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 يسجل 1115 جنيها

عيار 18 يسجل 956 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1274 جنيها

الجنيه الذهب 8920 جنيها.

ويجرى اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إعلان معدلات البطالة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين الألماني ومؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد في ألمانيا ومؤتمر أوبك الشهري ومؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا والناتج المحلي الإجمالي السعودي.

ويترقب سوق الأسهم والذهب يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 إعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجاري في منطقة اليورو، ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.

ويغلق السوق يوم الجمعة 16 سبتمبر وسط ترقب إعلان الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.