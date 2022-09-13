أذربيجان تعلن مقتل 50 من عسكرييها في مواجهات مع القوات الأرمينية

كتب أحمد عرفة

أعلنت سلطات أذربيجان عن مقتل 50 من عسكرييها في المواجهات مع القوات الأرمينية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، إلى توقف فورى للأعمال العدائية التى اندلعت خلال الساعات الماضية على طول الحدود الأرمينية والأذربيجانية، وأسفرت عن وقوع خسائر فى الأرواح، مؤكدة ضرورة عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وذكر الاتحاد - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني، أنه "يجب أن تعود جميع القوات إلى مواقعها التي كانت تقبع فيها قبل هذا التصعيد، ويجب احترام وقف إطلاق النار بالكامل".