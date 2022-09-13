اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أذربيجان تعلن مقتل 50 من عسكرييها في مواجهات مع القوات الأرمينية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:55 م
أذربيجان تعلن مقتل 50 من عسكرييها في مواجهات مع القوات الأرمينية ارمينيا واذربيجان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات أذربيجان عن مقتل 50 من عسكرييها في المواجهات مع القوات الأرمينية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق دعا الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، إلى توقف فورى للأعمال العدائية التى اندلعت خلال الساعات الماضية على طول الحدود الأرمينية والأذربيجانية، وأسفرت عن وقوع خسائر فى الأرواح، مؤكدة ضرورة عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وذكر الاتحاد - في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني، أنه "يجب أن تعود جميع القوات إلى مواقعها التي كانت تقبع فيها قبل هذا التصعيد، ويجب احترام وقف إطلاق النار بالكامل".

 


أذربيجان

أرمينيا

ازمه أرمينيا

أذربيجان وأرمينيا

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة