أخبار مصر.. أمير قطر يستقبل الرئيس السيسى بمطار حمد الدولى فى الدوحة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وصلول الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مطار حمد الدولى بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

انخفاض الحرارة غدا وطقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة.

بدء استخراج اشتراكات الطلبة بالمترو السبت القادم

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية ابتداءا من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 وحتى الانتهاء من استخراج جميع الإشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة ، مع البدء فى طرح استمارة الإشتراكات للطلبة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022 بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة وربع صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بجانب شرائها أيضا من داخل مكاتب الاشتراكات .

حيث أوضحت الشركة في بيانها أنه تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة والطالبات سيتم مد العمل على استخراج اشتراكات الطلبة من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا ، وسيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا حتى الانتهاء من استخراج جميع الإشتراكات بالكامل .

جنح الدقى تقضى بحبس طليق منة عرفة سنة لاتهامه بسب وقذف أشرف زكى وروجينا

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار سليم سليم وسكرتارية ضياء ضبحى، بحبس طليق منه عرفة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدنى مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض محامى أشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا فى مرافعته أمام محكمة الدقى أن محمود حسن على مهدي سب وقذف الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر إحدى الصحف وذلك فى الجنحة رقم 10091 لسنة 2022م جنح الدقي.

وتابع وقائع السب والقذف في وسائل الإعلام المختلفة للمتهم ضد أشرف زكي وزوجته وعدد من الفنانين جعلت أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الفنانين.

رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية، وألا يقل الحد الأدني لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتضمن القرار أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن لا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين ستتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى.

البنك المركزى يحذر من التعامل فى العملات الافتراضية المشفرة

قال البنك المركزي المصري أنه فى ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي هذا الاطار، يؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر

الرئيس السيسى يتوجه إلى الدوحة فى زيارة تعد الأولى من نوعها لدولة قطر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.

الحكومة تنفى تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجى الجامعات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانوناً معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، وفق القواعد المقررة، ولا توجد أي جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجي الجامعات داخل مصر وخارجها، إلى جانب إعلان المجلس الأعلى للجامعات أسماء الجامعات الأجنبية التي لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية عبر موقعه الإلكتروني، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة الرجوع للمنصات الرسمية للوزارة لطرح أي استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة.

التعليم: تطبيق اليوم الرياضى على جزء من المدارس بالعام الدراسى الجديد

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تطبيق اليوم الرياضى فى المدارس بالعام الدراسى الجديد، سيكون على جزء من المدارس يصل إلى نسبة أكثر من 20%، موضحة أنه سيتم تحديد المدارس على مستوى الإدارات التعليمية وسوف يتم تطبيقها منذ اليوم الأول من العام الدراسى الجديد.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية والقيادات التربوية؛ لمناقشة آليات الاستعداد بشكل جيد للعام الدراسى الجديد، وذلك بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد بشكل جيد لبداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، مطالبًا بضرورة العمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقى وانضباط العملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

التأمين الصحى الشامل: 99% مؤشر إنجاز شكاوى المنتفعين بالمنظومة

أكد حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل أن مؤشر إنجاز الشكاوى بالهيئة طبقا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بلغ 99% مؤخرا .

وقال حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل: ندعم استراتيجية الدولة لتيسير سبل التواصل مع المواطن وتذليل كافة المشاكل والعوائق في شتى القطاعات وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017

وتابع: تحرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة اليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، انطلاقاً من إيمانها بأن التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة، وإزالة أسبابها فرصة للتحسين، والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وشكر جميع القائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وممثلي الهيئة المشاركين بالمنظومة وفرق العمل المكلفة بالتعامل مع الشكاوى وحلها على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لحل شكاوى المواطنين ومتلقى الخدمات بجدية وكفاءة، بما يعكس صورة إيجابية للهيئة، ويسهم في زيادة ثقة المستفيدين في خدمات الهيئة وتصحيح أي أوجه قصور طارئة.