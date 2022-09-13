أحمد عبيد مديرا لمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدرت الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعى، قرارا بتعيين أحمد عبيد الشاذلى، مديرا لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحر الأحمر، خلفا للسيد السعداوى، الذى تمت عودته إلى عمله مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا.

وشغل أحمد عبيد منصب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، ثم مديرا للإدارات العامة لشئون مديريات القاهرة الكبرى، قبل أن يتم ندبه للعمل مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.