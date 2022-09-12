666 تدخلا جراحيا في مجال جراحة الحروق والتجميل بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعلنت محافظة الإسماعيلية فى بيان لها مساء اليوم الاثنين بأنه تماشيًا مع توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة وحسن استقبال المرضى، واستمرارًا لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل والخدمات المقدمة به منذ تفعيل العمل به بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلته الأولى.

نجح قسم جراحة الحروق والتجميل بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية فى إجراء أكثر من 666 تدخل جراحى وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية مؤكدًا نجاحه بوصول نسب النجاح فى العمليات للنسب العالمية.

حيث قام قسم جراحة الحروق بالتعاون مع جراحات الأورام والعظام والأنف والحنجرة والجراحة العامة، بالعديد من العمليات منها الإصلاح والتكميل وعلاج التشوهات، الحروق والعيوب التكوينية وجراحات الثدى واليد التكميلية بالإضافة إلى جميع الخدمات العادية والطارئة من خلال فريق يضم أمهر الكوادر الطبية.

و فى سياق أخر، ضمن فعاليات مبادرة «عشان صحتك.. مفيش انتظار» أجريت 23عملية جراحية متنوعة للأطفال بمجمع الإسماعيلية الطبى بنجاح ما بين جراحات متوسطة، وجراحات متقدمة تحتاج لمهارة، مع استمرار متابعة الأطفال من خلال العيادات الخارجية بالمجمع الطبى.

يأتى ذلك فى إطار توفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وفق أحدث البرتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.