اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:00 م
‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة
‎كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الإثنين  كالتالى:-
‏‎‏‎‏‎‏‎
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس 7.75 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض 2.75 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 7 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 18جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10جنيهات.
‏‎- فاصوليا 15‎ جنيها.
‏‎- بامية 27‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
‏‎‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.
- البامية 25 جنيها
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



الموضوعات المتعلقة

ما أهم أصناف الخضر الجديدة التي تم استنباطها؟

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:00 ص

في عيد الفلاح الـ70.. أبرز إنجازات الدولة لصغار المزارعين.. تنفيذ 320 مشروعا زراعيا تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه.. تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر.. والمشروع القومى للبتلو بتمويل 7 مليارات

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 11:30 ص

الطماطم بـ 4.5 جنيه الكيلو.. استقرار أسعار الخضروات فى الأسواق

الخميس، 08 سبتمبر 2022 05:00 ص

تعرف على عدد الأصناف الجديدة التى تم استنباطها من تقاوى الخضر

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:20 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة