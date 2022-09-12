اليوم السابع
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يبيعها بنصف الثمن.. تجديد حبس لص المشغولات الذهبية بالجمالية 15 يوما

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:59 م
يبيعها بنصف الثمن.. تجديد حبس لص المشغولات الذهبية بالجمالية 15 يوما سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية ومحاولة بيعها، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، أثناء بيعه مشغولات ذهبية مسروقة بمنطقة الجمالية، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته، "مشغولات ذهبية" حال قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة.

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، حال قيامه بأعمال داخل المجمع السكني محل سكنها مستغلاً عدم تواجدها بالمنزل، و باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

 

 

 


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