وكيل صحة جنوب سيناء يقرر النزول بمجموع القبول لمدرسة التمريض لـ260 درجة

أعلن الدكتور أيمن رخا، مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء، أنه قـد تم النزول بمجموع القبول لمدرسة التمريض بطور سيناء للحاصلين على الشهادة الإعـدادية إلى 260 درجة بناء على موافقة اللواء خالد فـودة، محافظ جنوب سيناء على مطالب المواطنين وأهالــى المحافظة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه مع الاحتفاظ بكافة الشـروط والاوراق المطلوبة التى تم الاعلان عنها مسبقاً على أن يتم استـــلام الاوراق بــمـقـــر مدرسة التمريض بجوار مديرية الصحة حتى يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، على أن يتم الاعلان عن مواعيـد الاختبارات والكشف الطبى لاحقاً.