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وكالة الطاقة الذرية: مؤشرات إيجابية حول إقامة منطقة أمنية حول محطة زابورجيا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 06:01 م
وكالة الطاقة الذرية: مؤشرات إيجابية حول إقامة منطقة أمنية حول محطة زابورجيا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي
وكالات

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، عن مؤشرات إيجابية في مشاوراتها مع كييف وموسكو، لإقامة منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية.

وقال المدير العام للوكالة رافايل جروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا: "رأيت مؤشرات تدل إلى اهتمام لديهم (الطرفين) بمثل هذا الاتفاق، وبحسب ملاحظاتي، يتعاون الطرفان معنا ويطرحان الكثير من الأسئلة".

وأوضح جروسي أن "أوكرانيا وروسيا يجب أن تتفقا على المبدأ البسيط للغاية بعدم مهاجمة المحطة أو الإغارة عليها، ويجب الالتزام بعدم القيام بأي عمل عسكري يستهدف المحطة أو محيطها".

 

 


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